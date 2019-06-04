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اليوم.. البنوك والبورصة تبدآن إجازة عيد الفطر المبارك

10:33 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
اليوم.. البنوك والبورصة تبدآن إجازة عيد الفطر المبارك

البنك المركزى المصري

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ البنوك والبورصة اليوم، الثلاثاء، أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية.

كان البنك المركزي قال، في بيان، أمس الأول الأحد: "بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 إلى 6 يونيو 2019".

وقرر المركزي استئناف العمل بالبنوك صباح الأحد المقبل بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية الاعتيادية.

كما أعلنت البورصة، في بيان أمس الاثنين، أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل يوم الأحد.

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