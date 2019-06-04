مشكلة تقنية تعرقل مستخدمي فودافون من إجراء أو استقبال المكالمات عبر الشبكة

كتب - محمد علاء الدين:

قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن هناك مشكلة تقنية أدت إلى صعوبة إجراء المستخدمين للمكالمات في عدة مناطق وجاري العمل على إصلاحها وعودة الخدمة تدريجيا.

وأضاف عصام، في تصريحات لـ مصراوي، أن المشكلة في بعض المناطق وجاري العمل لكشف أسبابها وحلها في أسرع وقت ممكن.

وشكى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر -وخاصة فودافون- من صعوبة تلقي أو إجراء المكالمات عبر الشبكة دون أسباب واضحة من قِبل الشركة.