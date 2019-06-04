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    مشكلة تقنية تعرقل مستخدمي فودافون من إجراء أو استقبال المكالمات عبر الشبكة

    12:43 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
    مشكلة تقنية تعرقل مستخدمي فودافون من إجراء أو استقبال المكالمات عبر الشبكة

    شركة فودافون

    كتب - محمد علاء الدين:

    قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن هناك مشكلة تقنية أدت إلى صعوبة إجراء المستخدمين للمكالمات في عدة مناطق وجاري العمل على إصلاحها وعودة الخدمة تدريجيا.

    وأضاف عصام، في تصريحات لـ مصراوي، أن المشكلة في بعض المناطق وجاري العمل لكشف أسبابها وحلها في أسرع وقت ممكن.

    وشكى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر -وخاصة فودافون- من صعوبة تلقي أو إجراء المكالمات عبر الشبكة دون أسباب واضحة من قِبل الشركة.

    شركة فودافون الهواتف المحمولة شبكة فودافون المكالمات
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