"بقالة الجيزة": تطبيق منظومة الخبز الجديدة سيكون في صالح المواطن

كتبت- منار الرخ:

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في غرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن تنفيذ منظومة الخبز الجديدة المزمع تطبيقها يأتي في صالح المواطن والتاجر وصاحب المخبز، مع زيادة المبالغ على فارق نقاط الخبز.

وأضاف كاسب أن المنظومة تعتمد على الدعم النقدي المشروط بمبلغ معين، وتشمل تسجيل عدد الأرغفة على البطاقات، حيث أن الكارت سيكون مشحونًا بمبلغ مالي معين بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، موضحًا أن نصيب الفرد من الخبز يوميًا سيبقى عند 5 أرغفة، أي 150 رغيف شهريًا.

وكانت وزارة التموين أعلنت في مارس الماضي، إن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، مشيرة إلى أن "بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بنقود، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن".

وفي مناسبة أخرى، وزير التموين، خلال لقاء عدد من المواطنين "بطمنكم ومنكم من اللي يقولك الرغيف هيبقى بـ60 قرش، قبل ما يبقى بـ60 قرش حضرتك هتلاقي على بطاقة التموين بتاعتك نازل 55 قرش وتدفع أنت بس 5 قروش واللي ملوش كارت هيدفع 60 قرش".

وقال محمد الديب، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية، إن من حق المواطن التصرف في المبلغ المالي الموجود بالبطاقة ليشتري به خبزا أو أي سلعة أخرى من السلع التموينية، "سيتم خصم القيمة من الكارت، وفي حالة توفير المواطنين من مبلغ الخبز يمكن إضافته إلى بطاقة التموين ليصرف له سلع تموينية".

ويعني ذلك أنه بدلا من حصول المواطن على 10 قروش بفارق نقاط الخبز عن كل رغيف يوفره، سيحصل المواطن على 55 قرشا عن الرغيف الواحد.

وأضاف الديب أنه بتطبيق هذه المنظومة سيحصل أصحاب المخابز على حقهم، وسيُمنع إهدار المال العام، وسينخفض الاستهلاك بنسبة 10%.

وكان أحمد كمال، معاون أول وزير التموين، قال لمصراوي أول أمس الجمعة، إنه لم يصدر أي توجيه أو قرار رسمي من وزارة التموين فيما يخص بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة حتى الآن، والتي تعتمد على تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط.

فيما رفض عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز التعليق على المنظومة الجديدة قبل إعلان تطبيقها رسميا من وزارة التموين.

وقال غراب لمصراوي: "نحن مستمرون بالعمل بالمنظومة الحالية للخبز حتى الأول من أغسطس" على الأقل.