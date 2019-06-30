البترول: توصيل الغاز لـ 3.9 مليون وحدة سكنية في 5 سنوات

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول إنها توسعت في توصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية ليكون بديلًا عن استخدام البوتاجاز خلال الفترة ما من يونيو 2014 وحتى يونيو 2019.

وبحسب تقرير للوزارة فقد جرى توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 3.9 مليون وحدة سكنية وتتوسع وزارة البترول منذ فترة في توصيل الغاز للمنازل، وأطلقت في شهر يوليو الماضي مبادرة تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، وبقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز.

بلغت مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال موازنة العام المالي المقبل نحو 3.5 مليار جنيه، بحسب ما أظهره البيان المالي للموازنة الجديدة.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، لعدد من 1.3 مليون أسرة، بما يؤدي إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وكانت وزارة المالية رفعت مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 192% خلال العام المالي الحالي، حيث خصصت مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مقابل 1.2 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي.

وتسعى وزارة البترول إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري، بحسب ما ذكرته في موزانة العامة للعام المالي الجاري.