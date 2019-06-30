دانة غاز تتسلم دفعة جديدة من مستحقاتها لدى مصر بقيمة 48 مليون دولار

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم الأحد، إنها تسلمت دفعة جديدة من مستحقاتها لدى االحكومة المصرية بقيمة 48 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأضافت الشركة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أن هذه الدفعات تتضمن 30 مليون دولار حصة الشركة من الدفعة التي سددتها الحكومة المصرية للشركات العاملة في قطاع النفط بالإضافة لمبلغ 10 ملايين دولار من بيع الشحنة الثانية من المكثفات في عام 2019.

وبحسب الشركة فإن مستحقاتها في مصر تراجعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 125 مليون دولار، بعدما تسلمت الشركة 78 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة إن خلال العام الماضي حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض مستحقاتها المتأخرة في مصر بعدما بلغ مجموع الدفعات المستلمة من عمليات الشركة في مصر عام 2018 ما مجموعه 208 ملايين دولار مما قلص مجموع المستحقات إلى 140 مليون دولار في نهاية العام عند أدنى مستوياتها منذ شهر يناير 2011.

وتأتي هذه الدفعة المستلمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لسداد جميع المستحقات المتأخرة والمترتبة عليها مع نهاية عام 2019، وفقًا لبيان الشركة.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "يظهر استلامنا لمبلغ 38 مليون دولار من الحكومة المصرية في شهر يونيو مدى جديتها في سداد جميع المستحقات المتأخرة كما تم الإعلان عنه مسبقًا".

وأضاف أن هذه الدفعة ستوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الأبار الواقعة في المناطق البرية، كما أنه سيساهم في تغطية تكاليف حفر بئر ميراك-1 الاستكشافي والذي يقع في المياه العميقة في القطاع السادس، متوقعًا ظهور أعمال الحفر نتائجها خلال الربع الثالث.

ويذكر أن "دانة غاز" بدأت بتاريخ 20 مايو 2019 أعمال الحفر في بئر "ميراك-1" في مصر على عمق 755 متراً في منطقة امتياز شمال العريش البحرية، المعروفة أيضا بالقطاع السادس الواقع ضمن حوض شرق المتوسط الذي شهد في السنوات الماضية اكتشافات ضخمة وعالمية المستوى من موارد الغاز الطبيعي.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بتسوية كافة مديونياتها لشركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2019، بحسب تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي عن برنامج مصر الإصلاحي والذي صدر في نوفمبر الماضي.