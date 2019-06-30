بسبب السنة المالية الجديدة.. 6 بنوك تغلق أبوابها غدًا أمام العملاء

كتبت منال المصري:

تغلق 6 بنوك حكومية غدًا، أبوابها أمام العملاء وذلك للانتهاء من غلق ميزانيتها للعام المالي الذي ينتهي اليوم الأحد، لتتمكن من الانتهاء من عمليات الجرد.

وتستأنف بقية البنوك غير الحكومية أعمالها غدًا عقب انتهاء إجازة اليوم.

وتشمل قائمة 6 بنوك التي تغلق أبوابها غدًا من إجمالي 39 بنكًا في مصر، بنوك الأهلي ومصر والعقاري والزراعي المصري وبنك ناصر الاجتماعي والمصري لتنمية الصادرات.

وأرسلت هذه البنوك تعليمات لجميع الفروع بعدم فتح فروعها سواء داخل أو خارج مصر أمام العملاء غدا حتى الانتهاء من جرد جميع أعمال الفروع خلال السنة المالية المنتهية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا للبنوك الخميس الماضي بتعطيل العمل بجميع البنوك اليوم الأحد تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو، على أن تستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر صباح غدًا أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها اليوم يستأنف العمل بها بعد غد.