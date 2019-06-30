ترقيات وعلاوات.. أخبار سعيدة للمصريين مع بداية يوليو

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ السنة المالية الجديدة غدا الاثنين الأول من يوليو المقبل، والتي من المنتظر أن تشهد تطبيق عدد من الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تسهم في مواجهة أعباء المعيشة، وتدعم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز الإجراءات المنتظر تطبيقها مع بداية السنة المالية:

1- علاوة دورية وخاصة للموظفين:

من المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بدءا من أول يوليو المقبل بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيها.

وأقر البرلمان يوم الاثنين الماضي مشروع قانون بشأن صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، وذلك لصرفها مع أول راتب شهري في السنة المالية الجديدة.

2- علاوة استثنائية للعاملين بالدولة:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

3- رفع الحد الأدنى للأجور:

كان الرئيس السيسي أعلن أيضا ضمن الإجراءات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وذلك مع رفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية.

4- زيادة المعاشات بنسبة 15%:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وحد أقصى 832.5 جنيه، بدءا من يوليو المقبل، وهو ما أقره البرلمان بشكل نهائي في 11 يونيو الجاري.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا أمس السبت قال فيه إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو اعتبارا من غدٍ الاثنين، بالزيادة الجديدة.

5- رفع الحد الأدنى للمعاشات:

نص مشروع القانون الذي أقره البرلمان على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وذلك بدلا من 750 جنيهًا.

وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاشات العام الماضي بنسبة 50% من 500 جنيه إلى 750 جنيها.

6- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة:

أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي، أن القرارات الاجتماعية تشمل إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو الجاري.

وأصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا الخميس قبل الماضي تضمن ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها اعتبارا من أول يوليو المقبل، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".

ويستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، وفقا لبيان من جهاز التنظيم والإدارة.