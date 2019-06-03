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    شركات عالمية تشارك في الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية

    03:15 م الإثنين 03 يونيو 2019
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    القاهرة- مصراوي:

    تستعد شركة ميديا جيت لإطلاق الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية

    UNCOVER 19""، والذي يأتي تحت شعار"إفريقيا في القلب" ويقام يوم 21 يونيو المقبل في الحرم اليوناني للجامعة الأمريكية "الجريك كامبس" بالقاهرة.

    وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الاثنين تتنوع المشاركة في الملتقى الدولي ما بين خبراء ومتحدثين ومدربين وورش عمل وشركات كبيرة محلية وعالمية من أجل أن يخرج هذا الحدث بشكل مثمر لجميع الأطراف المشاركة فيه.

    ومن المتحدثين والمدربين المشاركين في القمة "نهلة محروس ومحمد عامر وجوانا جميل ومحمد حجازى وداليا إمام ومهاينور عقده ووليد حسونة وأسامة كمال ومحسن جابر وهشام العرموني ورانيا وصفي وسيف زهران ومروة ترك وزينة زهران وجرجس أسبيرو ومحمد جابر وأميرة محروس ونصر محروس ومحمد رحيم وسحر سلامة وخالد جمال وعلياء أحمد وماجد تادرس".

    ويرعى الملتقى كل من منصة المكسب الذكي 20 HASHTAG TPAY للدفع الإلكتروني إحدى شركات A15.

    ويهدف الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية استعراض ما وصلت إليه مصر في هذا المجال وتأثير ذلك على المنطقة المحيطة بها والعلاقات التي تجمعها مع دول مختلفة من العالم في هذا المجال في ظل السياسات المشجعة التي تتبناها الحكومة المصرية لملاحقة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

    الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية شركة ميديا جيت اليونان الجامعة الأمريكية القاهرة

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