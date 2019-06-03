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    أسعار الذهب تقفز في السوق المحلي بعد ارتفاعها عالميًا

    01:36 م الإثنين 03 يونيو 2019
    أسعار الذهب تقفز في السوق المحلي بعد ارتفاعها عالميًا

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتصعد 4 جنيهات، مدفوعة بالصعود العالمي لسعر المعدن الأصفر لأعلى مستوى في أكثر من شهرين.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 613 جنيهًا مقابل 609 جنيهات بالأمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4904 جنيهات.

    وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى في أكثر من شهرين في الوقت الذي أثار فيه تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية على المكسيك المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي ودفع المستثمرين صوب المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1311.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 مارس عند 1312.60 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.

    وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1316.20 دولار للأوقية.

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