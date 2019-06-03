"ايتيدا" تمول 15 مشروعًا للتعاون بين شركات التكنولوجيا والجهات البحثية

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عقود تمويل 15 مشروعا لتشجيع التعاون بين الشركات والجهات البحثية بإجمالي قيمة تمويل 10.8 مليون جنيه ضمن مبادرة دعم التعاون بين شركات تكنولوجيا المعلومات والجهات البحثية "ITAC"، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقال البيان إن تلك المشروعات يشارك بها أكثر من 11 جهة أكاديمية وبحثية و5 من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من إجمالي 50 مشروعا كانوا قد تقدموا للدورة 25 من تمويل المشروعات البحثية المشتركة لمبادرة ITAC.

وتستهدف مبادرة "ITAC"، دعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تشجيع التعاون بين الشركات والجهات البحثية بهدف تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تضع الشركات المصرية في موقع متقدم في أسواق القطاع محلياً وعالمياً.

وتتنوع المشروعات التي تم تمويلها في فعاليات هذه الدورة ما بين تكنولوجيا إدارة الطاقة، وحلول الحوسبة السحابية لقطاع الصحة، وتحليل البينات الكبيرة، وأشباه الموصلات والإلكترونيات في مجال إنترنت الأشياء، وأنظمة الاتصالات والتعلم الإلكتروني، وغيرها.

وتعتمد مبادرة ITAC بالأساس على تشجيع التعاون بين الضالعين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والجامعات والمراكز البحثية من خلال إيجاد حلقة وصل بين البحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات من ناحية واحتياجات السوق من ناحية أخرى مما يؤدي إلى إضفاء قيمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري.