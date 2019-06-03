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    المركزي: طرح عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 715 مليون دولار في 10 يونيو

    01:03 م الإثنين 03 يونيو 2019
    المركزي: طرح عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 715 مليون دولار في 10 يونيو

    البنك المركزي

    القاهرة- وكالات:

    قال البنك المركزي إنه سيطرح عطاءً لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 715 مليون دولار لأجل عام في العاشر من يونيو الجاري، بحسب وكالة رويترز.

    ووفقا للوكالة، ستتم تسوية العطاء في اليوم التالي لطرح العطاء، وهو ذات اليوم الذي يحل فيه أجل استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 715 مليون دولار.

    وكان البنك المركزي باع، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة مليار دولار، في عطاء دولاري، بفائدة 3.897%، في السابع من مايو الماضي، في عطاء هو الثالث للبنك منذ بداية من العام الجاري.

    البنك المركزي الدولار وزارة المالية

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