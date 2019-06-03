ما هو المنتدى العالمي للصناديق السيادية الذي انضمت إليه مصر رسميا؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التخطيط في بيان، اليوم الاثنين، أن مصر انضمت رسميا إلى المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)، وذلك بعد موافقة المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثا ليصبح عضوا مشاركا بالمنتدى.

ومن شأن انضمام صندوق مصر لهذه المؤسسة العالمية منح عدة امتيازات للصندوق، وإرسال رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين، بحسب ما قالت التخطيط في بيانها.

وسيتمكن صندوق مصر السيادي من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، كما ستؤدي عضوية الصندوق إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح، بحسب ما قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى.

والمنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية هو شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية من أكثر من 30 دولة.

ويضم المنتدى، بحسب الموقع الإلكتروني له، صناديق سيادية من دول عربية مثل الإمارات، والمغرب، والكويت، وليبيا، وفلسطين، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى دول بالمنطقة مثل تركيا، وإيران، ودول أفريقية مثل نيجيريا، والسنغال، ورواندا، وأنجولا، ودول مثل أمريكا، والصين، وروسيا، وإيطاليا، وكوريا، وسنغافورة، وماليزيا، ونيجيريا، والمكسيك.

والمنتدى هو مؤسسة تطوعية ملتزمة بتعزيز ممارسات الحكم الرشيد وإدارة الاستثمار، وذلك من خلال التمسك بالمبادئ والممارسات المقبولة عموما للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر في صناديق الثروة السيادية، والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو، من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي.

كما يسعى المنتدى إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

ويرجع تأسيس المنتدى العالمي، إلى قيام مجموعة من 23 دولة من جميع أنحاء العالم، في عام 2008، بإنشاء مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، وذلك بعد مناقشات مع مجموعات عالمية مثل مجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.

ووضعت مجموعة العمل بعدها مجموعة مبادئ سانتياجو، للحوكمة المؤسسية لإدارة الصناديق السيادية وأطر إدارة المخاطر، لتعلن بعدها في الكويت خلال عام 2009، تحولها إلى المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية مع ولاية مساعدة الأعضاء على تنفيذ المبادئ، واتخذت سكرتارية المنتدى من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها في عام 2014.

وبالإضافة إلى تشجيع الالتزام بمبادئ سانتياجو، يقوم المنتدى أيضا بالبحث وتسهيل تدريبات مساعدة الأقران وعقد ورش عمل وندوات لمساعدة الأعضاء على تعزيز قدراتهم الاستثمارية الحالية.

ويساعد المنتدى العالمي على تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة داخل الأعضاء من خلال تمكينهم من تبادل تجاربهم الفريدة في تطبيق مبادئ سانتياجو كلٌ مع الآخر.

ويعمل المنتدى على مساعدة الأعضاء على رفع عوائدهم المتوقعة المعدلة حسب المخاطر من خلال الجمع بين أعضائه بشكل منتظم لتبادل وجهات نظرهم بشأن قضايا تتعلق بالحوكمة والاستثمار والتشغيل.

كما يساعد المنتدى الأعضاء في ممارسات الاستثمار وتخصيص الأصول وتقييم المخاطر المالية، ويعمل مع الخبراء الأكاديميين والممارسين لمساعدة الأعضاء على الوفاء بولايتهم في بيئة استثمارية معقدة وصعبة بشكل متزايد.

ويساعد المنتدى في تمثيل أعضائه في المجتمع المالي الأوسع، ويوفر نقطة اتصال يمكن للأعضاء من خلالها التعاون مع المنظمات المالية متعددة الأطراف، والتواصل مع وسائل الإعلام حول القضايا التي تهم الأعضاء.