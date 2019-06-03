القابضة للصناعات المعدنية تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- الموازنة التقديرية للعام المالي 2019 /2020، بحسب بيان صحفي من وزارة قطاع الأعمال اليوم الاثنين.

وقال البيان إن مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، استعرض تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2019 /2020، والذي تضمّن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية.

ووفقًا لمشروع الموازنة، بلغ صافي الربح المستهدف للشركة القابضة في موازنتها المستقلة 1.121 مليار جنيه عن العام المالي 2019/2020 مقارنة بذات المبلغ تقريبًا تحقق بالفعل فى العام المالي 2017/2018 بصافي ربح بلغ 1.123 مليار جنيه.

وبحسب البيان أعدت الشركة القابضة مشروع موازنة مجمّعة للشركة القابضة، استهدفت فيه الشركة صافي ربح يبلغ 862 مليون جنيه متضمّناً 349 مليون جنيه أرباحا للشركات التابعة.

كما اعتمدت الجمعية العامة زيادة حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن العام المالي 2017/2018 بمبلغ 200 مليون جنيه لتصبح 950 مليون جنيه، بحسب البيان.

وتستهدف الشركات التابعة - بحسب مشروع الموازنة - إيرادات نشاط جاري تبلغ 28.4 مليار جنيه مقابل 22.5 مليار جنيه تم تحقيقها بالفعل فى العام المالي 2017 /2018 وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 25%، إلا إن تلك الطفرة في إيرادات النشاط الجاري المتوقعة للشركات التابعة لم تنعكس على زيادة أرباحها عن موازنة العام الماضى نتيجة للتحديات والتي تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

وقال نافع إن الشركات التابعة باعتبارها شركات صناعية تواجه تحديات كبيرة خلال عام الموازنة على رأسها الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع انخفاض أسعار المعادن في البورصات العالمية وكذلك انخفاض أسعار صرف الدولار (بالنسبة للشركات المصدرة).

وفي الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وفي مارس الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبرى فى اجتماعها على نقل الشركة الهندسية إلى الشركة القابضة المعدنية.