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    طرح إنشاء محطة طاقة شمسية لمصر للألومنيوم على المستثمرين خلال شهرين

    12:13 م الإثنين 03 يونيو 2019
    طرح إنشاء محطة طاقة شمسية لمصر للألومنيوم على المستثمرين خلال شهرين

    مصنع مصر للألومنيوم

    كتبت- شيماء حفظي:

    توقعت وزارة قطاع الأعمال العام طرح إنشاء محطة طاقة شمسية لصالح شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، على المستثمرين خلال شهرين.

    وقال بيان من الوزارة إنها تجري التباحث حاليًا مع وزارة الكهرباء بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 600 ميجا لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

    وبحسب البيان فإن محطة الطاقة الشمسية ستوفر نسبة من استهلاك الطاقة إذ تمثل الكهرباء 40% من تكلفة الإنتاج.

    وقال إنه من المتوقع الانتهاء من طرح المحطة على مستثمرين خلال شهرين.

    وتعتمد شركة مصر للألومنيوم على الكهرباء كمكون أساسي في عملية الإنتاج، بما يجعلها عاملا مؤثرا في حساب التكلفة والأرباح، وتدفع الشركة حاليا 425 مليون جنيه شهريًا تكلفة كهرباء، ليبلغ إجمالي تكلفتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري نحو 5 مليارات جنيه.

    ودعت مصر للألومنيوم في نوفمبر الماضي، الشركات العالمية لتقديم عروض بناء محطة طاقة شمسية، بقدرة 300 ميجا وات عن طريق اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا، وسيتم استخدام الطاقة المتولدة لتوفير جزء من استهلاك مصانعها من الشبكة القومية.

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