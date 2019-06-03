الرقابة على الواردات تكثف جهودها للتأكد من مطابقة المنتجات المستوردة قبل العيد

كتبت- دينا خالد:

قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة في إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك كثفت جهودها للتأكد من مطابقة المنتجات المستوردة الغذائية للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق.

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، الاثنين استقبلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 110 آلاف و532 رسالة غذائية وصناعية بإجمالي كمية تصل إلى 20 مليون طن تنوعت ما بين لحوم ودواجن مجمدة وحبوب ولعب أطفال ومنظفات.

وتنوعت الرسائل الواردة ما بين صناعية وغذائية، حيث استقبلت الهيئة 69 ألف و 788 رسالة صناعية و 40 ألف و744 رسالة غذائية، اثبتت النتائج مطابقة 108 آلاف و611 رسالة صناعية وغذائية فيما تم رفض 1921 رسالة صناعية وغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية .

وأضاف جابر أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 39 ألف و551 رسالة تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والدواجن المجمدة والأسماك، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة نحو ألف و193 رسالة وجاءت اللحوم البتلو المبردة والبطيخ والجبن والعطور ومكملات غذائية وزيت الزيتون ومركزات العصائر والشاي على رأس بنود الواردات المرفوضة.

وأوضح رئيس الهيئة أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 69 ألف و60 رسالة حيث تضمنت بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والأسمنت والأدوات الصحية والورق والصابون والملابس والمفروشات.

وأشار جابر إلى أن عدد الرسائل الصناعية التي تم رفضها وصلت إلى 728 رسالة وتمثلت أهم البنود الصناعية المرفوضة في لعب الأطفال وأحجار القطع والجلخ والسيراميك والمنظفات والمواد اللاصقة والدهانات.