قطاع الأعمال: حسم موقف شركة الحديد والصلب قريبًا لوقف نزيف الخسائر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين إن اللجنة المشكلة لحسم موقف شركة الحديد والصلب انتهت إلى عدد من التوصيات جاري دراستها حاليًا.

وبحسب بيان من الشركة فإن اللجنة تدرس هذه التوصيات لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة حفاظًا على اسم الشركة ووقف نزيف الخسائر.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وأضاف البيان أنه خلال الأشهر الماضية تم دعوة المستثمرين للشراكة في التطوير والإيراد من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، إلا أنه لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض مخالف لشروط المناقصة ما استدعى رفضه.

وكانت شركة الحديد والصلب، التابعة للقابضة المعدنية، أعلنت في مارس الماضي، عن دعوة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا.

وأعلنت الشركة في إبريل، أنها تلقت عرضا وحيدا من شركة ميت بروم الروسية، وفي مايو أعلنت رفض العرض.