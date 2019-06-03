عمومية الشرقية للدخان توافق على انتقالها رسميًا لقانون الشركات

القاهرة- مصراوي:

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" على توفيق أوضاعها وإقرار انتقالها لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

وقال ملخص اجتماع الجمعية العمومية للشركة المرسل للبورصة اليوم الاثنين إنها وافقت على توفيق أوضاعها وإقرار انتقالها من أحكام القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات المساهمة.

ويأتي انتقال الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة، في ضوء انخفاض نسبة ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن 51% في اسهم رأسمال الشركة.

وتملك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة 50.5% من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية، على النظام الأساسي الجديد للشركة والمعد وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة، ولائحته التنفيذية.

وكانت الجميعة العامة العادية للشركة، وافقت في نهاية مارس الماضي، على البدء في اتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها والانتقال لقانون 159 للشركة.

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