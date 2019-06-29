أمان للمدفوعات تحصل على ترخيص ميسر للخدمات الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد وهبي، المدير التنفيذي لشركة أمان للمدفوعات الإلكترونية إن إطلاق التعليمات الجديدة للبنك المركزي حول المدفوعات الرقمية الشهر الماضي ينظم سوق المدفوعات بصورة أكبر.

وأضاف وهبي لمصراوي أن الشركة حصلت على ترخيص للعمل كميسر خدمات بالإضافة إلى عملها كمقدم خدمة في الأساس، وهو ما يساعدها على الانتشار بشكل أفضل، وذلك إلتزاما بتعليمات البنك المركزي.

ويتعلق عمل ميسر الدفع بنشر القنوات الإلكترونية لدى التجار لقبول البطاقات المصرفية المختلفة، وألزم البنك المركزى البنوك بضرورة القيام بإجراء الفحص الفني والمالي لشركات تكنولوجيا المدفوعات والوسطاء وذلـك قبـل إبرام أي اتفاقيات، ومـع إعـداد آليـة شاملة ومستمرة لإجراء هذا الفحص.

وأضاف وهبي، أن الشركة تستهدف تحقيق تعاملات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، وتبلغ عدد العمليات على شبكة أمان يوميا 850 ألف عملية في اليوم، وتبلغ عدد الخدمات المقدمة على شبكة «أمان» حوالي 150 خدمة.

وأوضح أن عدد نقاط الدفع الحالية التابعة للشركة بلغت حوالي 40 ألف نقطة دفع وتستهدف الشركة زيادتها إلى 50 ألف بنهاية 2019.