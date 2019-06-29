بحد أقصى مليون جنيه.. شروط وتفاصيل قرض مصروفات الجامعة في 6 بنوك

كتبت- منال المصري:

بدأت بعض البنوك العاملة في مصر في تقديم قرض لسداد مصروفات الجامعة مع اقتراب موسم التقديم في الجامعات.

ويشهد قرض سداد مصروفات الجامعة طلبًا بين العملاء من الموظفين وأصحاب المهن الحرة بالفترة الراهنة وذلك مع بدء إقبال أولياء الأمور على قيد أبنائهم في الجامعة.

وتشترط بعض البنوك تمويل المصاريف للجامعات الإنترناشيونال، بينما باقي البنوك بتقديم القرض لجميع الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال بعد تقديم الأوراق المطلوبة للموافقة على القرض.

وتطلب البنوك من العميل تقديم شهادة قيد الطالب في الجامعة وفاتورة بمصاريف الدراسة وشهادة ميلاد الطالب وشهادة بالدخل الشهري للمقترض موقعه من جهة العمل وإيصال مرافق حديث.

وتتنافس البنوك على بعض شروط القرض مثل اشتراط تحويل الراتب على البنك من عدمه وتزيد المنافسة في نسبة الفائدة المقررة على القرض وقيمة التمويل وفترة السداد والمصاريف الادارية .

ويقدم مصراوي في هذا التقرير شروط قرض سداد مصروفات الجامعة في ٦ بنوك وهم القاهرة ومصر والعربي الأفريقي الدولي وإي جي بنك والشركة المصرفية "SAIB" والتعمير والإسكان:

1-بنك القاهرة:

300 ألف جنيه الحد الأقصى للقرض و15 ألف جنيه للحد الأدنى.

12 شهرًا الحد الأقصى لسداد القرض.

18.5 % فائدة متناقصة للقرض وتزيد حسب نوع الوظيفة والضمانات المقدمة.

5 آلاف جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل.

2.5 % نسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرض.

لا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولايزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

يقدم البنك القرض لجميع الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال.

2-بنك مصر:

300 ألف جنيه الحد الأقصى لقيمة القرض و2000 جنيه الحد الأدنى.

مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 4 سنوات كحد أقصى وتصل إلى 7 سنوات في حال تحويل الراتب.

18 % متناقصة نسبة الفائدة للموظفين بالحكومة أو 20% متناقص للقطاع الخاص.

المصاريف الإدارية من 1.5% إلى 2% حسب تحويل أو عدم تحويل الراتب على البنك.

الدخل الشهري لا يقل عن ألف جنيه لموظف الحكومة وألفي جنيه لموظف القطاع الخاص.

لا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

يقدم تمويل لجميع الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال.

3-البنك العربي الأفريقي الدولي:

600 ألف جنيه الحد الأقصى للقرص و15 ألف جنيه الحد الأدنى.

مدة سداد القرض تتراوح بين عامين إلى 7 سنوات كحد أقصى.

21 % فائدة متناقصة.

2 % نسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرص.

3 آلاف جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل.

لا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولايزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة التمويل تصل 100% من إجمالي قيمة القرض.

يشترط البنك تمويل الجامعات الإنترناشيونال فقط ولا يقدم تمويل للجامعات الحكومية أو الخاصة.

4-إي جي بنك ""EGBANK:

مليون جنيه الحد الأقصى للقرض و10 آلاف جنيه الحد الأدنى.

4 سنوات مدة سداد القرض.

21 % فائدة متناقصة.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

3 آلاف جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للموظف.

لا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

يقدم التمويل لجميع الجامعات.

5-بنك الشركة المصرفية "SAIB":

100 ألف جنيه الحد الأقصى للقرض و5 آلاف جنيه الحد الأدنى.

12 شهرًا الحد الأقصى لسداد القرض.

21.5 % فائدة متناقصة.

1.75 % نسبة المصاريف الإدارية.

4 آلاف جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل.

سن العميل لا يقل عن 24 عامًا ولايزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة تمويل المصاريف الدراسية لاتزيد عن 75% من إجمالي قيمة المصروفات.

6-بنك التعمير والاسكان:

لا يضع البنك حدًا أقصى للقرض بشرط سماح راتب المقترض لسداد القسط الشهري.

مدة سداد القرض عام واحد.

22.25 % متناقصة نسبة الفائدة.

لا يشترط البنك حد أدنى للراتب.

المصاريف الإدارية تتوقف حسب قيمة القرض ونوع الوظيفة.

يقدم البنك التمويل لجميع الجامعات الحكومية والخاصة والإنترناشيونال.