أسعار الذهب تعود للانخفاض.. والجرام يخسر 4 جنيهات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار الأمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 646 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، وعيار 24 إلى 739 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5168 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، متجهة صوب تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تلوح فيه الضبابية بشأن ما إذا كانت محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة ستتمخض عن إحراز أي تقدم في إنهاء النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ عام، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1416.60 دولار للأوقية.