هواوي تؤسس 20 أكاديمية لتعليم التقنيات الحديثة في الجامعات المصرية

كتب- محمد علاء الدين:

قال يسري عتلم رئيس قطاع التدريب الأكاديمي في هواوي مصر إن الشركة ستبدأ إنشاء أكاديميات متخصصة في تعليم التكنولوجيات الحديثة داخل الجامعات بداية من شهر أغسطس المقبل.

وأضاف عتلم لمصراوي، أن الأكاديميات الجديدة المزمع إنشائها ستركز على تدريب الطلاب على التكنولوجيات الجديدة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال وضع مناهج محددة، وسيتم تدريب نحو 70 مدربًا من الجامعات لنقل التدريب للطلاب.

وأوضح أن هواوي قامت بإنشاء 5 أكاديميات سابقة في جامعات القاهرة، وMSA وجامعة المستقبل، والصينية وعين شمس، مشيرة إلى أن الأكاديميات الجديدة سيتم توزيعها بنسبة 65% للجامعات الحكومية والبقية للجامعات الخاصة.

أرجع السبب في تدشين تلك الأكاديميات إلى الإقبال الكبير من الطلاب على الانضمام للبرامج التدريبية التي أعلنت عنها هواوي نوفمبر الماضي لتعليم المناهج العلمية عن التكنولوجيات الحديثة، والتى تقدم لها 8600 طالب لتعلم تلك المناهج إلكترونيًا.

أوضح أن مرحلة التعلم إلكترونيًا كانت أولى المراحل التي تلاها اختيار 300 طالب منهم لتلقي تدريبات أكثر احترافية والدخول في اختبار، نتج عنه اختيار 38 طالبًا للحصول على منحة تدريب وظيفي مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لأكثر 38 طالبًا متميزا في مسابقة هواوى لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبدأ الطلاب فترة التدريب من 1 مايو الماضي وحتى 31 يوليو في ستة أقسام مختلفة وتمنح هواوى الطلاب بعد انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة معتمدة لاجتيازهم التدريب بنجاح أما الطلاب الذين سيثبتون أداءً متميزًاخلال منحة التدريب ستتوفر لهم فرص أكبر للتوظيف الدائم داخل هواوى مصر.

أضاف أنه بعد اختيار الطلاب السبعة أصحاب المراكز الأولى في مصر شاركوا كفريق في مسابقة عالمية أقامتها هواوي Huawei ICT competition، فاز فيها الفريق المصري بالمركز الثاني والتي أقيمت بالصين في الفترة من 26 حتى 27 مايو، بمشاركة 49 فريقا وصلوا للمرحلة النهائية من 1600 جامعة على مستوى العالم.