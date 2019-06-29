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    بالصور - حملات لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية في سوهاج

    11:44 ص السبت 29 يونيو 2019
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    سوهاج- عمار عبدالواحد:

    شنت محافظة سوهاج، فجر اليوم السبت، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات ورفع الإشغالات على مدار الساعة.

    وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن الحملة شملت إزالة إشغالات عدد من المقاهي على طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي بمنطقة نجع حمد بجزيرة شندويل، وبمجلس مدينة سوهاج، بالإضافة إلى إزالة إشغالات عدد من المحال التجارية بطريق أسيوط سوهاج وفي أنحاء حي شرق.

    وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جرى خلال الحملة إيقاف بناء مخالف بشارع ترعة باجا بحي شرق سوهاج، لافتاً إلى مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

    سوهاج أحمد الأنصاري إزالة إشغالات المحال التجارية

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