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    5 % ارتفاعًا في معاشات ومساعدات وزارة التضامن خلال 2017

    11:13 ص السبت 29 يونيو 2019
    5 % ارتفاعًا في معاشات ومساعدات وزارة التضامن خلال 2017

    عملية صرف معاشات

    القاهرة- مصراوي:

    ارتفعت قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي خلال العام المالي قبل الماضي 2016- 2017 بنسبة 5%.

    وقال بيان صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت حوال نشرة الإحصاءات الخدمات الإجتماعية لعام 2017، إن قيمـة المبالغ المنصرفـة من المعـاشات والمساعدات بلغت 7.5 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه في 2016- 2017.

    وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة 1.83 ملـيون حالة عام 2016/2017.

    وقال البيان إن المبالغ المنصرفة لمعاشات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي بلغـت 9.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 126.8% عن العام المالي السابق له.

    وبلغ عدد الحالات المستـفيدة 2.25 مليون حالة خلال العام المالي 2016/2017 بزيادة بلغت 74.5%.

    المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معاشات تكافل وكرامة

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