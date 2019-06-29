أسعار الذهب العالمية تسجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات، أمس الجمعة، بينما ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت جولة حاسمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، السبت، ستتوصل إلى حل للنزاع التجاري بين البلدين، بينما قفز البلاتين أكثر من 3%.

لكن المعدن الأصفر سجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات مع صعوده ثمانية في المائة في يونيو حزيران بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وينهي الذهب الربع الثاني من العام على مكاسب بحوالي 9% هى أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ الربع الأول من 2016، بحسب وكالة رويترز.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1409.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الجلسة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع اخترقت أسعار الذهب المستوى النفسي المهم البالغ 1400 دولار للأوقية لتصل إلى 1438.63 دولار للمرة الأولى في ست سنوات.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1413.70 دولار للأوقية.

ويجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان لمحادثات قد تساعد في إنهاء حرب تجارية مضى عليها عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.25% إلى 15.29 دولار للأوقية موسعة مكاسبها لشهر يونيو حزيران إلى 5%، وهى أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام.

وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1541 دولارا للأوقية.

وقفز البلاتين أكثر من 3% إلى 839.76 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ السادس عشر من مايو، قبل أن يتراجع عن بعض مكاسبه ليسجل في أواخر التعاملات 830.50 دولار للأوقية.