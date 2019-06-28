10 شركات مصرية تشارك بالمعرض الصيني الأفريقي الأول

كتبت – دينا خالد:

تشارك 10 شركات مصرية بالمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الأول والمقام حاليا بمدينة تشانجا عاصمة مقاطعة هونان الصينية في جناح متميز على مساحة 350 متر مربع، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة.

وتعمل الشركات في مجالات المنتجات الزراعية والأسماك البحرية والحرف اليدوية والصناعات الغذائية، كما يشارك عدد من البنوك المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين والمجالس التصديرية تشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية ومواد البناء والحراريات.

ويقام المعرض خلال الفترة من 27-29 يونيو الجاري تحت عنوان "التعاون المربح للجميع... نحو شراكة اقتصادية تجارية صينية أفريقية"، بحسب البيان.

وافتتح خو تشون خوا نائب رئيس الوزراء الصيني فعاليات المعرض وتفقد الجناح المصري حيث تم استعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية بالسوق المصري في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية ومواد البناء، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني، إن المعرض يولي اهتماما خاصا بمصر باعتبارها بوابة العبور لأفريقيا.

وقال السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن المعرض يعكس حرص الجانب الصيني على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة.

وأضاف أن المعرض يعد أحد النتائج الهامة لمنتدى تعاون الصين وأفريقيا والذي عقد في بكين خلال شهر سبتمبر الماضي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.