تعرف على أسعار السمك خلال أسبوع بسوق العبور

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق العبور مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيها، ليتراوح اليوم بين 32 و35 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وزاد سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.