التداولات تتجاوز مليار جنيه.. البورصة تحصد مكاسب "جلوبال" لليوم الثاني

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني، وسط أجواء تفاؤل بعد إعلان تسوية أزمة شركة جلوبال تليكوم القابضة مع مصلحة الضرائب، وموافقة هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون على أسهم شركة جلوبال.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7% إلى مستوى 14100 نقطة، مدعومًا بحركة مشتريات من المستثمرين الأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق خلال تعاملات اليوم نحو 1.1 مليار جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 835.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المسثتمرين العرب صافي بيع بقيمة 106.8 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقيمة 728.5 مليون جنيه.

وقال تقرير لبنك الاستثمار شعاع، اليوم، إنه خلال فترة العرض وهي 25 يوم عمل، سيكون أمام مساهمي الأقلية في الشركة فرصة لتنفس الصعداء، "في النهاية إما سيجمعون بعض المكاسب أو ربما يخفضون خسائرهم من الاستثمار في السهم".

وأوضح التقرير، أن موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شراء فيون، يمكنه خلق جو من التفاؤل في السوق لأن الصفقة ستعيد إلى حوزة المستثمرين نحو 10 مليارات جنيه إذا قبل جميع مساهمي الأقلية العرض، سيسمح لهم بإعادة استثمار بعضها في السوق.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأربعاء، على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.31% من الأسهم المصدرة لشركة جلوبال تليكوم وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض.

وقالت البورصة إن تنفيذ الشراء على الأسهم سيتم خلال الخمسة أسام عمل التالية للانتهاء فترة سريان العرض، مشيرة إلى أن على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاصة بذلك في البورصة خلال فترة سريان العرض.

وتملك شركة فيون 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم قبل عرض الشراء الإجباري.

وأشارت الشركة إلى أنها ستفصح عن رأي مجلس الإدارة في عرض الشراء الإجباري خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض.

وقالت جلوبال تليكوم في بيان لها أمس، إنها ستقوم وخاصة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير المنتمين إلى فيون بمراجعة عرض الشراء الإجباري، على أن ستفصح عن رأي مجلس الإدارة في العرض خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض.

وأعلنت الشركة دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجميعتين العامتين غير العاديتين للشركة المحدد انعقادها في 27 أغسطس 2019، للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء الشركة لأسهم جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية.

كما أعلنت جلوبال تليكوم أمس إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب بخصوص تسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة وشركاتها المصرية التابعة بسداد 136 مليون دولار، منها 53.7 مليون دولار عند التسوية، و82.3 مليون دولار قبل نهاية عام 2019.