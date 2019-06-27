مسح: القاهرة رابع أرخص مدينة عربية من حيث تكلفة المعيشة في 2019

كتب- مصطفى عيد:

احتلت القاهرة المركز الـ 166 بين 209 مدينة حول العالم من حيث تكلفة المعيشة في عام 2019، وفقا لمسح أجرته مؤسسة "ميرسر".

وتعتبر القاهرة بهذا المركز في الترتيب الرابع كأرخص مدينة عربية من حيث تكلفة المعيشة بعد تونس (206 والأخير عالميا)، ونواكشوط الموريتانية (192 عالميا)، والجزائر (184 عالميا).

وفي المقابل احتلت مدينة دبي الإماراتية صدارة المدن العربية الأغلى من حيث تكاليف المعيشة (21 عالميا)، ثم أبو ظبي الإماراتية (33 عالميا)، ثم الرياض السعودية (35 عالميا)، ثم بيروت اللبنانية (53 عالميا).

واحتلت صدارة المسح كأغلى المدن من حيث تكاليف المعيشة حول العالم هونج كونج، ثم طوكيو اليابانية، ثم سنغافورة، وسيول الكورية، وزيورخ السويسرية.

وفي المقابل جاء في ترتيب أرخص المدن من حيث تكلفة المعيشة بعد تونس كل من طشقند الأوزباكستانية، ثم كراتشي الباكستانية، ثم بيشكيك القرغيزستانية، ثم بانجول الجامبية.

وضم المسح مدنا عربية أخرى، منها المنامة البحرينية (57 عالميا)، وجيبوتي (59 عالميا)، وعمان الأردنية (75 عالميا)، وجدة السعودية (100 عالميا)، ومسقط العمانية (103 عالميا)، والدوحة القطرية (115 عالميا)، والكويت (119 عالميا)، وكازابلانكا المغربية (128 عالميا)، والرباط المغربية (160 عالميا).

ولم يتعرض التقرير للمدن ببعض الدول العربية، والتي يشهد عدد منها صراعات عسكرية أو أعمال عنف مثل سوريا، واليمن، وليبيا، والصومال، بالإضافة إلى السودان، والعراق، وفلسطين، وجزر القمر.

ويقوم المسح في تصنيفه على قياس عدة عوامل في المدن، منها تكلفة الطعام، والتبغ والكحول، والسكن، والملابس والأحذية، والخدمات المنزلية، والعناية الشخصية، والمواصلات، والترفيه والتسلية، والأدوات المنزلية.