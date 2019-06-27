شعبة الأرز تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة إعادة فتح باب التصدير

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شعبة الأرز تستعد لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لمناقشة إعادة فتح باب تصدير الأرز للاستفادة من الكميات الوفيرة منه في السوق المحلي، وذلك بعد التراجع الكبير الذي حدث في الأسعار خلال الأيام الماضية.

وكانت أسعار الأرز الأبيض تراجعت بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الأيام الماضي، نتيجة تراجع أسعار الأرز الشعير (الأرز الخام غير المقشور)، ليتراوح سعر الكيلو من الأرز الأبيض في الأسواق بين 8 و10 جنيهات، بحسب النوع والجودة.

وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي، وتعمل على تقليل المساحات المزروعة منه لإنه شره في استهلاك المياه.

وأضاف شحاته، لمصراوي في وقت سابق، أن المحصول الجديد من الأرز سيطرح خلال شهر أغسطس، مما سينتج عنه زيادة أكثر في المعروض بالأسواق، مشيرا إلى أن الشعبة ستطالب بالاستفادة من الكميات الوفيرة من الأرز حتى لا يتم إهداره واستخدامه كعلف للحيوان.