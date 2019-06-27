"الاستثمار القومي" يوافق على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه للقابضة للغزل

كتبت - منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن مجلس إدارة البنك وافق على ضخ قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج .

وأوضح، أن هذه التمويلات تستهدف تمويل الآلات والمعدات التي تم استيرادها بهدف إعادة تطوير أعمال القابضة للغزل والنسيج .

وأكد منتصر، على أن البنك يستهدف مساندة قطاع الغزل والنسيج وإعادته لسابق عهده حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عناية فائقة لعودة هذا القطاع، في ظل أن هناك خطة كاملة لإعادة إحياء القطاع.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، بدأت التفاوض مع بنك الاستثمار القومي، لاقتراض 1.5 مليار جنيه، للمساهمة في تمويل عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وبدأت الوزارة تنفيذ خطة التطوير، حيث وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج، الثلاثاء الماضي، عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع 270 مليون دولار.

وبحسب بيان سابق من الوزارة، تبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد 540 مليون دولار، على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس 2019.

وتستورد الوزارة، معدات وماكينات حديثة من 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية هي Benninger بننجر، ITEMA ايتميا، Karl Mayer كارل ماير، Marzoli مارزوللي، Reggiani ريجياني، Rieter ريتر، Savio سافيو.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وتراجعت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خلال العام المالي الماضي، إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالي السابق، بحسب بيان سابق من الوزارة.

وفي مايو 2018، وقع بنك الاستثمار القومي تسوية مديونية بقيمة 8.7 مليار جنيه مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، يتم إسقاط معظمها من خلال تبادل أصول عينية.

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