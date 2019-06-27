البريد يعلن وقف بعض خدماته المالية لمدة 3 أيام

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الخميس، إن بعض الخدمات والنظم المالية الإلكترونية لن تكون متاحة من الساعة السابعة مساء اليوم الخميس وحتى منتصف ليل الأحد الموافق 30 يونيو.

وأضافت الهيئة أن الخدمات التي قد تتأثر هي خدمات الصرف الآلي، والبطاقات، وعمليات الشراء من على مواقع الإنترنت.

وأضافت الهيئة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإقفال السنوي للعام المالي للهيئة.