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    البريد يعلن وقف بعض خدماته المالية لمدة 3 أيام

    01:17 م الخميس 27 يونيو 2019
    البريد يعلن وقف بعض خدماته المالية لمدة 3 أيام

    الهيئة القومية للبريد

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الخميس، إن بعض الخدمات والنظم المالية الإلكترونية لن تكون متاحة من الساعة السابعة مساء اليوم الخميس وحتى منتصف ليل الأحد الموافق 30 يونيو.

    وأضافت الهيئة أن الخدمات التي قد تتأثر هي خدمات الصرف الآلي، والبطاقات، وعمليات الشراء من على مواقع الإنترنت.

    وأضافت الهيئة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإقفال السنوي للعام المالي للهيئة.

    البريد

    الهيئة القومية للبريد الشراء الإلكتروني الصرف الآلي

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