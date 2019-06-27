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    عملة "بتكوين" تنهي موجة الارتفاع وتهبط 12%

    12:43 م الخميس 27 يونيو 2019
    عملة "بتكوين" تنهي موجة الارتفاع وتهبط 12%

    البتكوين

    القاهرة- وكالات:

    هبط سعر عملة بتكوين 12%، اليوم الخميس، إلى نحو 11 ألفا و383 دولارا، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 18 شهرا عند نحو 14 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بحسب وكالة رويترز.

    وارتفعت قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم منذ أبريل الماضي وصعدت ما يزيد على 260%، لكنها تظل منخفضة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20 ألف دولار الذي بلغته في ديسمبر 2017

    ويقول المحللون، إن إعلان فيسبوك عن طرح عملتها المشفرة الخاصة ليبرا أنعش الاهتمام بالعملات الرقمية، كما دفع سعي المستثمرين وراء الملاذ الآمن سعر بتكوين للصعود، وفقا للوكالة.

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