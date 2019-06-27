تبدأ 2 يوليو.. 25 يوما مدة عرض فيون لشراء 42.3% من أسهم جلوبال تليكوم

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية، على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن العرض المقدم من شركة فيون هولدنجز الهولندية لشراء بقية أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة -التابعة لها- يسري خلال 25 يوم عمل رسمي تبدأ في جلسة تداول الثاني من يوليو المقبل وحتى نهاية جلسة تداول السادس من أغسطس المقبل.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأربعاء، على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.31% من الأسهم المصدرة لشركة جلوبال تليكوم وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض.

وقالت البورصة إن تنفيذ الشراء على الأسهم سيتم خلال الخمسة أسام عمل التالية للانتهاء فترة سريان العرض، مشيرة إلى أن على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاصة بذلك في البورصة خلال فترة سريان العرض.

وتملك شركة فيون 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم قبل عرض الشراء الإجباري.

وأشارت الشركة إلى أنها ستفصح عن رأي مجلس الإدارة في عرض الشراء الإجباري خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض.

وقالت جلوبال تليكوم في بيان لها أمس، إنها ستقوم وخاصة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير المنتمين إلى فيون بمراجعة عرض الشراء الإجباري، على أن ستفصح عن رأي مجلس الإدارة في العرض خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض.

وأعلنت الشركة دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجميعتين العامتين غير العاديتين للشركة المحدد انعقادها في 27 أغسطس 2019، للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء الشركة لأسهم جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية.

كما أعلنت جلوبال تليكوم أمس إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب بخصوص تسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة وشركاتها المصرية التابعة بسداد 136 مليون دولار، منها 53.7 مليون دولار عند التسوية، و82.3 مليون دولار قبل نهاية عام 2019.

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