أول ديسمبر.. انطلاق الدورة الـ 23 من معرض "Cairo ICT"

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة تريدفيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT"، في بيان اليوم الخميس، إنها ستنظم الدورة الثالثة والعشرين من المعرض في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".

وأضافت الشركة أن المعرض يتمتع بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996.

وذكرت أن معرض "Cairo ICT" حظى باهتمام ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي افتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أن انطلاق النسخة الثالثة والعشرون من المعرض في ديسمبر يؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2019"، والذي يتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر، وفقا للبيان.

وتشهد دورة 2019 أيضا إقامة المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم "LEARN-TECH MEA"، الذي يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكتروني بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتي ميديا المستخدمة في مجال التعليم.

ويستضيف "Cairo ICT 2019" الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، بحسب الشركة المنظمة.

وتتضمن نسخة العام الحالي أيضا، الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولي DSS" والذي يعقد بحضور نخبة من الخبراء بالمجال الأمني لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا في منظومة التأمين الشخصي وتأمين المنشآت.

وقالت الشركة إنه سينعقد أيضا هذا العام خلال فعاليات المعرض الدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية "Intelli-Cities"، الذي يستعرض أحدث الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها داخل المجتمعات العمرانية والمنازل.

ويستمر معرض "كايرو آي سي تي" في دورته الجديدة لعام 2019 في دعم الابداع والابتكار من خلال "ملتقى الابتكار Innovation Arena"، الذي يقام في نسخته الرابعة، وهي الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة.

وشهدت دورة العام الماضي إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مبادرات، من بينها "مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تولت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.

وتهدف المبادرة إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي في مجال تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.