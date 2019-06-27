مصر تبحث مع شركات يابانية توطين صناعة السيارات والتصنيع في أفريقيا

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الخميس، إنها ستبحث عددا من الملفات المهمة خلال اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية والمقرر إقامته على هامش القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين، بمدينة أوساكا اليابانية، أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة الاعتماد على المكون المحلي.

وأضافت أنها ستبحث أيضا خلال اجتماع المائدة المستديرة مع 24 شركة يابانية إمكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الأفريقية في مجالات الزراعة، والبنية التحتية، وصناعة الأجهزة الكهربائية.



وذكرت الوزارة أن الشركات اليابانية المشاركة في الاجتماع تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة المركبات ووسائل النقل، والبتروكيماويات، والإلكترونيات، والآلات والمعدات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية.

كما تشمل مجالات عمل هذه الشركات أيضا تنمية الصادرات، والاستشارات القانونية والمالية، والتجارة، والرعاية الصحية، والتمويل، ومشروعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع سيستعرض أيضا عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة تشمل تسليط الضوء على محور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر 2030".

ويتضمن الاجتماع كذلك استعراض أهم فرص الاستثمار بالسوق المصري خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والبرمجيات والبنية الأساسية والزراعة والسياحة والبترول والبتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.

كما سيسلط الجانب المصري الضوء خلال الاجتماع على المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الحكومة حاليا، وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدينة الجلود بالروبيكي ومشروعات الطاقة المتجددة، ومدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي، وفقا للوزارة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي بنسبة 30.5%؛ حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، بحسب الوزارة.

وتحتل اليابان المرتبة الـ 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في عدد 106 مشروعات في قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات، والسياحة، والإنشاءات، والقطاع المصرفي، كما أن هناك استثمارات مصرية في اليابان في قطاعات صناعة السيراميك، والصناعات الغذائية، وفقا للبيان.

وقالت وزارة التجارة إن مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين "G20" والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة إلى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية، وإدراج الملف الأفريقي على الأجندة العالمية وذلك في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.



وأضافت أن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعّالة في هذه القمة، وبحث عدد من القضايا الهامة والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلاً عن استعراض تجربتها التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشارت الوزارة إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية.