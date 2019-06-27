زيادة في أسعار السمك بسوق الجملة خلال تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الأمس.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 3 جينهات مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم 3 جنيهات ليترواح بين 32 و35 جنيها، بينما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جينهات ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.