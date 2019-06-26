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    ارتفع بالبركة وتراجع بقناة السويس.. أسعار الدولار في 10 بنوك

    04:56 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    ارتفع بالبركة وتراجع بقناة السويس.. أسعار الدولار في 10 بنوك

    أسعار الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر شراء الدولار في بنك البركة، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الصباح.

    وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة، إلى 16.66 جنيه للشراء و16.76 جنيه للبيع.

    تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس بقيمة قرشين إلى 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 16.67 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك البركة بنك قناة السويس الجنيه المصري
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