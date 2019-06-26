  • عاجل:أول تعليق من وردة بعد قرار استبعاده من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    البنك المركزي يفعل خدمة الاستعلام الفوري عن حسابات المتوفين

    04:28 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    البنك المركزي يفعل خدمة الاستعلام الفوري عن حسابات المتوفين

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك قرر إتاحة الاستعلام الفوري على حسابات المتوفين في جميع البنوك المصرية عبر أنظمته بفرع شارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد.

    وقال نجم لـ"مصراوي"، إن البنك يهدف من هذا القرار سرعة الاستعلام عن حسابات المتوفين من البنوك، خاصة أنه كانت هناك بعض الشكاوى من بطء البنوك في الرد على العملاء عن حسابات أقاربهم المتوفيين.

    وأوضح أن المركزي يتولى الاستعلام الفوري للعميل بشرط تقديم المستعلم جميع الأوراق القانونية اللازمة عن المتوفي حتى يتم الاستعلام عن أرصدة المتوفي بجميع البنوك.

    وبحسب نجم فإن خدمة الاستعلام الفوري لا تستغرق وقتًا قصيرًا بعد تقديم المستعلم الأوراق المطلوبة.

    البنك المركزي جمال نجم منطقة وسط البلد خدمة الاستعلام الفوري

    الخبر التالى:

    الشركة القابضة تغير رئيسي شركتي "الصوت والضوء" ومصر للسياحة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان