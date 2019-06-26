البنك المركزي يفعل خدمة الاستعلام الفوري عن حسابات المتوفين

كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك قرر إتاحة الاستعلام الفوري على حسابات المتوفين في جميع البنوك المصرية عبر أنظمته بفرع شارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد.

وقال نجم لـ"مصراوي"، إن البنك يهدف من هذا القرار سرعة الاستعلام عن حسابات المتوفين من البنوك، خاصة أنه كانت هناك بعض الشكاوى من بطء البنوك في الرد على العملاء عن حسابات أقاربهم المتوفيين.

وأوضح أن المركزي يتولى الاستعلام الفوري للعميل بشرط تقديم المستعلم جميع الأوراق القانونية اللازمة عن المتوفي حتى يتم الاستعلام عن أرصدة المتوفي بجميع البنوك.

وبحسب نجم فإن خدمة الاستعلام الفوري لا تستغرق وقتًا قصيرًا بعد تقديم المستعلم الأوراق المطلوبة.