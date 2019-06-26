تسوية جلوبال تليكوم تصعد بالبورصة 1.3% في نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بإعلان شركة جلوبال تليكوم القابضة التوصل لاتفاق مع وزارة المالية بشأن النزاع الضريبي، وموافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل عرض الشراء الإجباري على أسهمها المقدم من شركة فيون.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 1.3% إلى مستوى 14006 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم، صافي شراء بقيمة 572 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 555 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقمية 17 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا مدير استثمار في شركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إن الإعلان عن إتمام الصفقة رفع وتيرة التأثير على المؤشر الرئيسي ليغلق على نسبة ارتفاع كبيرة.

وأضاف "كذلك كان الإعلان عن موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل عرض الشراء الإجباري على أسهم من شركة جلوبال كان له تأثير إيجابي، على الرغم من تأخر هيئة الرقابة المالية في البت في هذه الصفقة".

وأضاف أن تراجع سعر السهم في عرض الشراء الأول من 7 جنيهات إلى 5.08 جنيه في العرض الأخير، أضر بالمساهمين لكن التوصل لاتفاق في النهاية يعد قرارًا إيجابيًا.

وكانت فيون عدلت سعر شراء سهم جلوبال تليكوم، من 5.30 جنيه للسهم إلى 5.08 جنيه للسهم.

وينتظر المستثمرون أن يخلق إتمام صفقة الاستحواذ حركة تداول خلال الفترة المقبلة وسيتم إعادة ضخ السيولة في السوق، بحسب زكريا.