جلوبال تليكوم تعلن تفاصيل الاتفاق مع الضرائب وخطوات إتمام عرض "فيون"

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة جلوبال تليكوم في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته مع مصلحة الضرائب بخصوص تسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة وشركاتها المصرية التابعة بواقع 136 مليون دولار، وموافقة هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون لشراء بقية أسهم شركة جلوبال.

وقالت جلوبال تليكوم إنها وقعت اتفاقية تسوية مع مصلحة الضرائب اليوم تتعلق بالالتزامات الضريبية للشركة وشركاتها المصرية التابعة عن السنوات الضريبية من سنة 2000 وحتى سنة 2018.

وأضافت الشركة أنها معفاة عن السنوات الضريبية من سنة 2006 وحتى سنة 2007، ومن سنة 2010 وحتى سنة 2018، وهو ما يسري من اليوم عقب عقب سداد أول دفعة للتسوية والبالغة 53.7 مليون دولار من الشركة للمصلحة.

وذكرت أنه بالنسبة للسنوات من 2000 إلى 2005، وسنتي 2008 و2009، وكل سنوات الفترة التي تشملها الاتفاقية بما فيها 2018 للشركات المصرية التابعة للشركة، ستكون الإعفاءات الضريبية نافذة مباشرة عند سداد ثاني دفعة للتسوية بمبلغ 82.3 مليون دولار لتستحق في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2019.

وقال أندرو كيمب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "تسوية اليوم هي نتيجة إيجابية لكل مساهمي الشركة، ولم نكن لنتمكن من الوصول إليها دون تعاون مع وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب، وأود أن أشكرهما أيضا بالنيابة عن مجلس الإدارة بالكامل على دعمهما المستمر طوال فترة هذه العملية".

كما أعلنت الشركة عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.31% من الأسهم المصدرة للشركة وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض.

كما تلقت جلوبال عرضا من شركة فيون للاستحواذ على أصول الشركة العاملة بناءً على التقييم المبني عليه سعر عرض الشراء الإجباري وهو ما يعرف بـ "عرض شراء الأصول"، بالإضافة إلى طلب اتفاق من طرف واحد مرسل من شركة فيون بزيادة القرض المعبري الدوار مع الشركة بمقدار 100 مليون دولار.

وقالت جلوبال إنها ستقوم وخاصة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير المنتمين إلى فيون- التي تملك 57.7% من أسهم جلوبال قبل عرض الشراء- بمراجعة عرض الشراء الإجباري، وعرض شراء الأصول.

وأشارت الشركة إلى أنها ستفصح عن رأي مجلس الإدارة في عرض الشراء الإجباري خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض.

وقالت إن من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية شراء الأصول بحلول نهاية عام 2019، شريطة استلام جميع الموافقات الحكومية وغيرها من موافقات.

وقرر مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم تعيين جرانت ثورنتون مصر كمستشار مالي مستقل لتحديث تقريره الصادر في يناير الماضي بخصوص زيادة رأسمال الشركة على أن يكون التقرير متاحا لإطلاع المساهمين عليه قبل 15 يوما على الأقل من انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمحدد له 27 أغسطس المقبل.

وأعلنت الشركة دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الجميعتين العامتين غير العاديتين للشركة المحدد انعقادها في 27 أغسطس 2019، للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء الشركة لأسهم جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة سواء صوتوا لصالح أو صد قرار الشطب في الجمعية.

كما تنظر اجتماعات الجمعيتين العموميتين إنشاء الشركة حساب أسهم الشطب يتم تكويده بالبورصة ويتم استخدامه لشراء أسهم المساهمين من قبل الشركة، والنظر في السعر الذي ستشتري الشركة به الأسهم من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم كجزء من الشطب.

وقالت الشركة إن السعر وفقا لقواعد القيد سيكون الأعلى من بين سعر عرض الشراء الإجباري المودع من شركة فيون، أو متوسط سعر الإغلاق الذي تم التداول خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بالشطب، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لقرار الشطب المتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما ستنظر الجمعيتان في الموافقة على عرض شراء الأصول والذي سيدخل حيز النفاذ شريطة وعقب الشطب، بالإضافة إلى التعيينات والتفويضات فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال، إلى جانب الاستخدام الجزئي أو الكلي من الشركة لزيادة القرض المعبري الدوار وقدرها 100 مليون دولار فور شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية.

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