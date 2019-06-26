تقرير: انخفاض أسعار أسهم بورصة مصر يجعلها جاذبة للمستثمرين

كتبت- شيماء حفظي:

قال تقرير لإدارة البحوث في بنك استثمار شعاع، اليوم الأربعاء، إن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، تعد جذابة للمستثمرين بكل طرق المقارنة.

وأوضح التقرير، أنه يمكن استكشاف كم أن أسهم البورصة "رخيصة حاليا" مقارنة بالأسواق العالمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وأيضا مقارنة بمتوسطاتها التاريخية.

وعلى الرغم من أن البورصة تعاني خلال الفترة الماضية، من تراجع حاد في السيولة وهبوط في أسعار الأسهم، لكن التقرير يرى أن هذا الانخفاض في الأسهم يقتح الباب أمام المستثمرين العالميين أو الإقليميين الذين يتطلعون إلى شراء الأسهم التي تسجل انخفاضات عنيفة غير مبررة، بحسب التقرير.

وأرجع التقرير، انخفاض أسعار الأسهم في البورصة، إلى 4 أسباب، وهي تباطؤ وتيرة التخفيض المنتظر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وقوة الجنيه المصري مقابل الدوالار، وانتقال بعض الاستثمارات من الأسواق الناشئة بما فيها مصر إلى المملكة العربية السعودية والأرجنتين اللتين تمت ترقية تصنيفهما حديثا إلى أسواق ناشئة، بالإضافة إلى موجات البيع التي صاحبت غلق بعض مراكز الشراء الهامشي.

وتعد البورصة المصرية سادس أرخص سوق بين الأسواق العالمية، والثالث عربيا بعد عمان ودبي، كما تتصدر البورصة المصرية منطقة الشرق الأوسط من حيث نمو الأرباح، وفقا لدراسة "شعاع".