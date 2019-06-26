  • عاجل:رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    "بتكوين" تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرا مع زيادة إقبال المستثمرين

    02:33 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    "بتكوين" تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرا مع زيادة إقبال المستثمرين

    بتكوين

    القاهرة- وكالات:

    قفزت عملة بتكوين لأعلى مستوياتها في 18 شهرا، اليوم الأربعاء، بفعل تدفقات الاستثمار على الملاذ الآمن وتنامي التوقعات بأن عملة ليبرا التابعة لفيسبوك قد تحدث تحولا كبيرا في استثمارات العملة المشفرة، بحسب وكالة رويترز.

    وقال مايكل هيوسون، رئيس استراتيجيات السوق، إن من الواضح أنها تستفيد من نوع ما من التدفقات التي يستفيد منها الذهب أيضا.

    وأضاف هيوسون، "لديك كل هذه الأمور الجارية بشأن ليبرا مما يجدد الاهتمام بعملة بتكوين".

    وجرى تداول بتكوين في أحدث تعاملات عند 12 ألفا و485 دولارا بعد أن وصلت إلى 12 ألفا و935 دولارا في وقت سابق خلال الجلسة الآسيوية، ومنذ بداية العام الحالي، زادت قيمة بتكوين بمقدار ثلاثة أمثالها بعد أن انخفضت العام الماضي.

    بتكوين الاستثمار عملة ليبرا فيسبوك العملة المشفرة مايكل هيوسون

    الخبر التالى:

    نائب رئيس البنك الدولي: الاقتصادات العربية تحتاج 230 مليار دولار تمويل سنويا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان