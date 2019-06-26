المالية توقع اتفاقية مع "جلوبال تليكوم" لتسوية نزاع ضريبي بقيمة 136 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة، ومصلحة الضرائب المصرية.

وقالت المالية إن الاتفاق ينص على سداد جلوبال تليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018.

ويتضمن الاتفاق سداد المبلغ على دفعتين الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار، بحسب الوزارة.

وقالت جلوبال تليكوم في بيان للبورصة اليوم، إن الشركة

وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب المصرية انتهت بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية، وتحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تليكوم وشركاتها المصرية التابعة.

وذكرت أنه تم التوصل للاتفاق بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الشركة، مع تأكيد الوزارة على ضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أي خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي حرصا منها على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر، وفي ضوء توجهات الدولة التي تحث على سرعة حل مشاكل المستثمرين باعتبار ذلك أفضل محفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى المردود الإيجابي لهذا الاتفاق على زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية، والتأكيد على أهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات.