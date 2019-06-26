بنك مصر يوقع عقد تسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر

كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر، أمس الثلاثاء، عقد تسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

ووقع عن البنك محمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة، وعن مؤسسة دار التحرير سعد سليم رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة البنك وأحمد إبراهيم رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك، ولفيف من قيادات البنك ومؤسسة دار التحرير، والهيئة الوطنية للصحافة.

وقال البنك إن توقيع هذا العقد جاء انطلاقا من دور البنك باعتباره مؤسسة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وحرصا من البنك على الوقوف بجانب المؤسسات الصحفية الوطنية التي لها باع وتاريخ طويل مثل مؤسسة دار التحرير.

وأضاف البنك أنه تم مسبقا الانتهاء من التوصل لتسويات لديون كافة المؤسسات الصحفية الوطنية التي توجد لديها مديونيات طرف بنك مصر.

وأشار إلى أن إتمام هذه التسوية يأتي حرصا من البنك على النهوض بأوضاع مؤسسة دار التحرير وتحقيق الاستقرار المالي لها، ومساهمة منه في قيامها بدورها الثقافي والتنويري كأحد أهم روافد الثقافة المصرية بعد التخلص من عبء ملف الدين الذي ظل معلقا منذ سنوات طويلة.