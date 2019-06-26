"نيوم السعودية": تعيين ايكوم مستشارا لإدارة مشروع بالمدينة الاقتصادية

القاهرة- وكالات:

قالت شركة نيوم السعودية، التي تشيد منطقة اقتصادية عملاقة في المملكة، اليوم الأربعاء، إنها عينت شركة ايكوم مستشارا إداريا لجزء من مشروع خليج نيوم، أول منطقة حضرية يجري تطويرها في المدينة الاقتصادية، بحسب وكالة رويترز.

وأبلغت الشركة الوكالة، بأنها ستبدأ هذا العام في بناء مشروع خليج نيوم، الذي سيجري تشييده على أكثر من مرحلة.

وتأتي منطقة نيوم البالغة قيمتها 500 مليار دولار في إطار خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المعروفة باسم رؤية "المملكة 2030"، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الوظائف في مسعى لتقليص اعتماد المملكة على النفط.