هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر.. والجرام يخسر 10 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، وذلك تآثرا بهبوط المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط إلى 652 جنيها مقابل 662 جنيها أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم 559 جنيها، وعيار 24 إلى 745 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5216 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب ما يزيد عن 1% اليوم الأربعاء، مبتعدة عن ذروة ستة أعوام التي بلغتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي قلل فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1406.91

دولار للأوقية متجها صوب تسجيل أول انخفاض في سبع جلسات.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1410.60 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.