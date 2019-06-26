"Uniview" العالمية للحلول الأمنية تنظم أول "Road Show" لها في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

نظمت شركة "Uniview" العالمي العاملة في مجال تقديم الحلول الأمنية المتكاملة وأنظمة المراقبة، أول "Road Show" لها في مصر بالتعاون مع شريكها الرسمي شركة عرب سكيوريتي الخليج "ASG"، بحسب بيان من شركة عرب سكيوريتي اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، شارك في "Road Show" أكثر من 400 متخصص في مجال الحماية وأنظمة المراقبة للاطلاع على الحلول والخدمات الجديدة التي تطرحها شركة "Uniview" في مصر.

وبحسب البيان، تعمل شركة "Uniview" في مجال تصنيع أنظمة المراقبة "IP" منذ أكثر من 13 عاما بإيرادات سنوية تفوق 600 مليون دولار، وفريق عمل متخصص يضم 2300 موظف يعملون في 50 مكتبا حول العالم يقدمون خدماتهم في أكثر من 145 دولة.

وقال باسم بهاء الرئيس التنفيذي لشركة عرب سكيوريتي الخليج، إن شركته تستهدف من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة "Uniview" مبيعات بنهاية العام الحالي تقدر بحوالي 4 ملايين دولار، وبزيادة قدرها مليوني دولار عما تحقق خلال العام الماضي.

وأضاف أن شركته نجحت في تغطية جميع أنحاء الجمهورية من خلال حلول "IP Cam" التي تتميز بها شركة "Uniview" عن منافسيها وهو ما أهلها اليوم لحصة سوقية كبيرة في عدة قطاعات أبرزها قطاع العقارات، والبترول والغاز، بالإضافة إلى قطاع التجزئة.

وذكر بهاء أن شركة "Uniview" ولديها استراتيجية طموحة في مصر لزيادة حجم أعمالها، وتغطية أكبر قدر ممكن من العملاء بفضل شراكتها مع شركته التي تمتلك 8 سلاسل كبرى متخصصة في أنظمة المراقبة والحماية الأمنية منتشرة في القاهرة والإسكندرية، بالاضافة إلى خطتها لافتتاح محلات جديدة في أسيوط وحلوان،

وأشار إلى أن استراتيجية البيع ترتكز على عدة محاور أبرزها العمل على توزيع منتجات "Uniview" في سلاسل المحلات الكبرى، والبيع المباشر بالتجزئة، وكذلك من خلال مواقع التجارة الإلكترونية والذي سيؤهلها لتحقيق نتائج المبيعات المستهدفة.

وأوضح باسم بهاء، أن شركته تمتلك مركزين لخدمة العملاء والدعم الفني الأول في القاهرة بمنطقة وسط البلد والآخر بضاحية مدينة نصر، وتسعى الشركة لافتتاح مركزين جديدين في القاهرة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، حيث يعمل في هذين المركزين 12 مهندسا متخصصا لتقديم خدمات الدعم الفني لعملاء "Uniview".

وبحسب البيان، قالت شيلي وانج مديرة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "Uniview"، إن شركتها نجحت خلال عام من شراكتها مع شركة عرب سيكيورتي في تغطية جزء كبير من السوق.

وأضافت أن شركتها، المصنفة الرابعة عالمياً والثالثة في الصين في مجال الحلول الأمنية، تهدف من تنظيم "Road Show" كل ٣ أشهر إلى نقل الخبرات واطلاع شركاء أعمالها بأحدث التقنيات الحديثة التي تطرحها الشركة في السوق من خلال "عرب سيكيوريتي".

وذكرت شيلي وانج أن مصر سوق واعد وكبير وتنوي الشركة زيادة استثمارتها فيه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الشركة العالمية تهتم بأسواق الشرق الأوسط خاصة السوق المصرية، كما تولي الشركة أهمية خاصة بتركيزها على البحوث والتطوير للكاميرات الخاصة بالمراقبة وأجهزة التسجيل والبرامج الخاصة بالتحكم.

وأوضحت أن شركتها ستعتمد لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية على الدراسة الدقيقة والشاملة لكافة احتياجات مؤسسات الأعمال، لتقديم حلول أمنية تتسق وفقا لمتطلبات كل مؤسسة على حدة، وليس مجرد حلول جاهزة، وكذلك تتميز منصة حلول شركتها بأنها مفتوحة بما يعزز نظام التكامل والتوافق مع الحلول التكنولوجية الموجودة لدى أي مؤسسة.

وأشارت شيلي وانج أن ذلك يعنى خفضا كبيرا في إجمالي التكلفة وعدم اضطرار المؤسسات لإعادة بناء بنيتها التكنولوجية الأمنية، بالإضافة إلى التزامها بتقديم أعلى مستويات الدعم الفني والصيانة وخدمات ما بعد البيع لعملاءها بالسوق، وفقا للبيان.