برايم تبدأ إجراءت الاستحواذ على وحدتي فاروس لتداول الأوراق والترويج

القاهرة – وكالات:

قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المصرية لوكالة رويترز، أمس، إن شركته ستبدأ الأسبوع المقبل عمليات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على 100% من وحدتين لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية.

وأعلنت برايم القابضة أمس، عن سعيها للاستحواذ على 100% من مساهمات فاروس القابضة في وحدتي فاروس لتداول الأوراق المالية وشركة فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب.

وفاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وتعمل فاروس في مصر ودبي.

وأضاف ماهر للوكالة: ”الصفقة ستعمل على زيادة الحصة السوقية للشركة... فاروس لديها فريق عمل قوي... تحدثنا مع عائلة تيمور (أصحاب الأغلبية) وهي مرحبة بالصفقة، وستتحدث مع باقي المساهمين.

”سنبدأ عمليات الفحص النافي للجهالة الأسبوع المقبل، وسيستغرق ذلك حوالي شهر ونصف الشهر، وسيعقبها توقيع الاتفاقيات والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الصفقة... نتوقع الانتهاء من الصفقة قبل نهاية العام“.

ورفض ماهر الخوض في أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة المزمعة.

تأسست فاروس القابضة في 2005، وتمتلك عائلة تيمور 70% من أسهم الشركة ورجل الأعمال السعودي الشيخ عبد الله الراجحي 20% والعاملين في الشركة 10%.