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    النفط يقفز بفعل انخفض مخزونات الخام الأمريكية وتوقف مصفاة رئيسية

    11:15 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    النفط يقفز بفعل انخفض مخزونات الخام الأمريكية وتوقف مصفاة رئيسية

    محطة للنفط

    القاهرة- وكالات:

    بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر اليوم الأربعاء بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

    وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار للبرميل إلى 66.08 دولار للبرميل.

    ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 مايو عند 66.25 دولار للبرميل، وفقًا للوكالة.

    وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولار للبرميل بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة. وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولار للبرميل في وقت سابق.

    وقال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء للوكالة إنه من المتوقع أن تسعى شركة فيلادلفيا إنرجي سولوشنز لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع.

    كانت الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق مما دفع العقود الأمريكية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

    وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

    يأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل في وقت يعزز فيه خلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما.

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