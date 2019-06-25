برايم القابضة تعرض الاستحواذ على 100% من شركتي فاروس للسمسرة والترويج

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تقديم عرض إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على 100% من أسهم شركتي فاروس لتداول الأوراق المالية وفاروس للترويج وتغطية الاكتتاب.

ويشمل العرض نشاط أمناء الحفظ بعد إتمام الفحص الفني النافي للجهالة، وكذلك الاتفاقية النهائية للاستحواذ، بحسب بيان من شركة برايم، اليوم الثلاثاء.

وفوض المجلس، رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لذلك بما فيها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أنها تعمل حاليا على إعادة هيكلة شاملة على صعيد الإدارة التنفيذية واستقطاب عدد من الكفاءات الموجودة بالسوق المصرية.

وأضافت أنها تسعى كذلك نحو الاستفادة من فريق عمل شركتي فاروس، والذي يضم نخبة من أكفأ المحترفين من أصحاب المهارات والخبرات الهائلة في مجال سوق المال، بقيادة فريق إدري متمرس، بحسب البيان.

وتتزامن هذه الخطوة مع ما أعلنته برايم عن خطة استراتيجية تهدف إلى النمو السريع عن طريق الاستحواذ، فضلًا عن رفع معدلات النمو والتوسع الداخلي لمجموعة الشركات